Economia, O Globo – A indústria farmacêutica brasileira amplia investimentos para aproveitar uma janela de oportunidade nos próximos cinco anos para expandir a produção de genéricos e similares. Até 2030, vão prescrever cerca de 1,5 mil patentes de princípios ativos e processos industriais relativos a 1 mil medicamentos, permitindo a produção de versões ao menos 35% mais baratas.

(…)

Grifo meu: essa é uma grande e importante notícia para os próximos cinco anos…os remédios vão ficar mais baratos com o fim da prescrição dessas 1,5 mil patentes…pelo menos 1/3 mais em conta….são remédios para quase 200 doenças.

Grifo meu 2: e o que é patente e como funciona? Vou explicar da forma mais simples:

Primeiro, o que é patente? – imagina que você inventou um brinquedo novo, diferente de todos os outros…. para ninguém copiar a sua ideia e começar a vender igual, você pode pedir uma patente…a patente é como um certificado de dono da ideia, que diz: ‘Essa invenção é minha, só eu posso fabricar e vender por um tempo.’

Segundo, o fim da prescrição – patente não dura para sempre…. depois de um tempo (normalmente 20 anos para invenções), ela ‘vence’…. aí a ideia passa a ser de todo mundo….. ou seja, qualquer pessoa pode copiar, fabricar e vender o que você inventou sem precisar pedir sua autorização….

Traduzindo: é como se você tivesse um brinquedo exclusivo por um tempo, mas depois todo mundo pudesse brincar(produzir, fabricar) com a mesma ideia.

J R Braña B.