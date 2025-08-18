A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu nesta quinta-feira (14) um grupo de jovens italianos ligados à Congregação Servas de Maria Reparadora na Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal.

O objetivo foi conhecer as ações educativas do espaço e vivenciar a realidade amazônica, em um intercâmbio cultural que une diferentes realidades socioambientais.

Os visitantes participaram de oficinas de reciclagem e origami, trilhas interpretativas e dinâmicas sobre biodiversidade e práticas sustentáveis.

Para a gestora Luzimar Oliveira, a presença de estrangeiros amplia o alcance do trabalho e fortalece a consciência ambiental global.

Já a Irmã Maria Augusta destacou que a iniciativa reforça valores de cuidado, solidariedade e responsabilidade com a criação.

Mantida pela Prefeitura, a Escola de Educação Ambiental funciona como espaço de aprendizado e mobilização, recebendo estudantes, pesquisadores e visitantes, além de fortalecer o diálogo entre culturas.

