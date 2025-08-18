GdA – O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) reforça que o prazo para entrega da documentação da CNH Social 2025, modalidade Urbana, encerra nesta sexta-feira, 22 de agosto.

A lista com os 1.849 nomes aprovados foi publicada no Diário Oficial em 11 de agosto.

Os selecionados devem entregar a documentação na sede do Detran, em Rio Branco, em unidades do interior ou, para quem mora em cidades sem posto físico, pelo e-mail detrancnhsocial@gmail.com.

Entre os contemplados está Raimunda Vieira, diarista da Cidade do Povo. Aos 49 anos, ela terá sua primeira habilitação.

