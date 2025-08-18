Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac) celebra a conquista do ex-aluno de Agroecologia Osmildo Ferreira da Silva, que defendeu com sucesso seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

Ele é o primeiro egresso do campus Baixada do Sol (Transacreana) a alcançar esse título. Sua dissertação, “O Movimento Estudantil como Princípio Educativo”, analisou a atuação estudantil no ensino médio e suas contribuições para os movimentos sociais.

Com trajetória que une filosofia, marcenaria e agroecologia, Osmildo vê na conquista um incentivo para outros jovens: “O primeiro passo é acreditar em si. Quando isso acontece, os obstáculos se tornam superáveis”.

Agora, o novo mestre planeja avançar para o doutorado, seguir pesquisando o tema e colaborar com a comunidade acadêmica e a região.

(…)

Metal… ‘La conquista’ do Mago de Oz🎶