Uva Vitória, sem sementes e 100% brasileira, desenvolvida pela Embrapa.
Veja…
(…)
Uva Vitória, sem sementes e 100% brasileira, desenvolvida pela Embrapa.
Veja…
(…)
Avenida Paulista recebeu neste sábado(16), a 3ª edição da Marcha Para Exu... Sem bandeiras estrangeiras, sem camisa de seleção. Aí...
Coluna de domingo, 17.a
As obras do porto em Sena Madureira seguem.. O prefeito Gehlen mostra...: https://youtube.com/shorts/PkAFJxVEEj8?si=gJbJ6Yfz1uLQZMiZ (...) ◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre...
Alunos do Alto Acre estão entre os protagonistas da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada nesta semana, na...
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Emurb, mobilizou 14 frentes de trabalho neste sábado (16) em diferentes regionais...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.