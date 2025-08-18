A Escola Humberto Soares, no bairro Bosque, em Rio Branco, recebeu nesta segunda-feira (18) o projeto Redação Nota Mil, da Aleac, que oferece aulas gratuitas de técnicas de redação para estudantes do 3º ano.

No último ENEM, a unidade aprovou 58 alunos, incluindo a maior nota de redação entre escolas públicas estaduais.

A diretora Juliana Marinho agradeceu pela iniciativa e destacou o impacto positivo na preparação dos jovens.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participou da certificação dos alunos e garantiu a continuidade do projeto em 2026.

— Vocês são o futuro do nosso estado, e contribuir para o sucesso de cada um é gratificante – afirmou.

A estudante Priscila Luiza Batista, 18, foi premiada pela melhor redação da escola e destacou o aprendizado proporcionado pelo projeto.

A próxima etapa do Redação Nota Mil será realizada em Sena Madureira, nos dias 28 e 29 de agosto.

(oea com info da Aleac)