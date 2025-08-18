GdA – O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu oficialmente a situação de emergência em 21 municípios acreanos afetados pela seca severa, conforme Portaria nº 2.521, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 18. A medida reforça o quadro crítico enfrentado pela população e possibilita maior acesso a recursos federais para apoiar ações emergenciais. (…)
A Portaria nº 2.521 reconhece a situação de emergência nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.
(…)
Grifo meu: negar as mudanças no clima(autoridades políticas locais são negacionistas) não faz com que elas deixem de acontecer, mas enfraquece e reduz nossa capacidade de agir e proteger o Acre de suas consequência…a imagem do Rio Acre fala por si.
J R Braña B.