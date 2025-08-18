Matéria de capa do jornal estadunidense The Washington Post(um dos donos é Jeff Bezos, dono da Amazon) traz o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
A manchete diz:
— O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump(Donaldo): ‘Faremos o que é certo.
No olho, o Post escreve:
— Em entrevista ao The Post, Alexandre de Moraes disse que está preservando a democracia brasileira. A Casa Branca afirma que ele a está destruindo.
E mais diz Xandão, que concedeu entrevista em seu gabinete:
— Não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro…receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem tiver que ser condenado, será condenado; quem tiver que ser absolvido, será absolvido.
E mais:
O ministro do STF afirmou que a compreensão estadunidense sobre democracia difere da brasileira.
— Lá nunca houve golpe; aqui tivemos décadas de ditadura.
O Post descreveu o ministro como ‘xerife da democracia’.
(…)
Grifo meu: o ‘Xerife da democracia’ é exagero desnecessário do jornal, mas que o ministro Xandão tem seu lugar cativo na história do Brasil neste começo de século 21 como um dos personagens centrais contra a tentativa de golpe pelo bolsonarismo e sua gangue, isso é verdade e ninguém apagará…
J R Braña B.