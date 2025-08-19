Oitavas da sul-americana.
Oitavas da sul-americana.
O que é filosofia?, qual o papel do filósofo?, como o pensamento pode transformar a vida? Bom cine.
Fluxo expresso...
Transmissão pelo Metrópoles
A influência africana está no coração do Brasil... Bom cine.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.