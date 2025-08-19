Vereador Maycon Moreira, de Sena Madureira.
Que foi pejorativo e capacitista hoje na tribuna da Câmara de Sena Madureira contra o presidente Lula, que perdeu um dedo numa prensa quando trabalhava como operário numa fábrica em São Paulo na década de 60.
Assista e sinta a vergonha alheia…
Mas fiquem tranquilos, que em Sena ninguém se levantará – na câmara especialmente – para refutar um fala discriminatória dessas.
(…)
Em tempo: Diagnóstico reconfirmado: patologia sem cura…(tudo a ver)…
J R Braña B.