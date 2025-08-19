PMRB – A Prefeitura de Rio Branco,, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que realizará, nesta quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 7h30, uma intervenção na rede de esgoto da Rua Isaura Parente, nas proximidades da sede da AMAC e do Colégio Sesi.

A ação atende a uma solicitação da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e tem como objetivo corrigir falhas no sistema de esgotamento sanitário da região, contribuindo para a melhoria da infraestrutura local.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego na via poderá apresentar lentidão. Agentes da RBTrans estarão no local para orientar os condutores e garantir a segurança viária.

O Saerb pede a compreensão da população e orienta que, se possível, sejam utilizadas rotas alternativas enquanto durarem os serviços.

(PMRB)