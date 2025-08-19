E parte dessa responsabilidade por essa doença recai sobre a própria aliança que ‘apoia’ o governo Lula no Acre, mas que só cuida de si e não divulga nem defende o governo federal que integra como deveria.

Com exceções de alguns nomes, como já os nominei dias atrás.

A desorientação política no Acre é quase uma doença incurável.

Para nós, deste blog, o presidente Lula – a quem também temos críticas, não as da direita e extrema-direita, mas no sentido de inaugurar um governo anti-neoliberal – nem deveria ter vindo ao Acre.

Perdeu tempo.

Em tempo: também não dá para levar essa pesquisa e esse ‘instituto’ a sério…é o mesmo que na eleição passada para o senado cravou que uma ex-‘professora’ de um político com mandato seria eleita.



J R Braña B.

