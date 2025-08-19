Responsáveis direto: presidente Lucho Arce e o ex-presidente Evo Morales.

A briga por egos levou a essa catástrofe política no país vizinho.

O país que na última década foi o que mais cresceu e melhorou o nível de vida social da América Latina volta ao passado outra vez…

Mas há uma diferença entre a Bolívia e o Brasil…

Os bolivianos têm mais consciência política e de classe…

Então, a nova conformação política do poder, de direita, não terá sossego.

Não é para ter mesmo.

A esquerda ficou fora da disputa do segundo turno(lá chamam balotaje)

Em tempo: vejam a capa do La Razón e o posicionamento da OEA…quando a direita vence, as eleições sempre ‘são limpas e democráticas’…’OEA destaca elecciones y felicita TSE por los resultados’…

Em tempo 2: agora o Elon Musk fica com o lítio todo.

J R Braña B.