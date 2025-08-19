O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Aleac, recebeu nesta terça-feira (19) a visita do cônsul-geral do Peru no Acre, Pedro Alberto Rubin Heraud.

Na ocasião, o parlamentar foi homenageado pelos serviços prestados em prol do fortalecimento do comércio bilateral.

— Recebo essa homenagem com muita alegria, pois é um reconhecimento que o trabalho que estamos desempenhando em prol da interação entre Acre e Peru está dando resultados. Isso nos traz mais motivação para continuarmos buscando que essa integração seja cada vez mais realidade – afirmou Gonzaga.

O cônsul destacou que a homenagem busca reforçar o espírito de união entre as regiões de fronteira.

— Queremos melhorar a situação econômica das pessoas que moram nessas regiões – disse Pedro Alberto.

(oea com info da Aleac)