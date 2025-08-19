Ufac – A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) e vereadores de Capixaba. O encontro tratou da ampliação da presença da universidade no município e do apoio a estudantes que se deslocam até Rio Branco.

Atualmente, 32 jovens de Capixaba estudam na Ufac, mas enfrentam dificuldades com transporte. A proposta apresentada inclui parceria com o governo estadual e implantação de cursos presenciais e a distância.

“O meu partido é a educação. Precisamos estar juntos para abrir caminhos aos jovens do interior”, afirmou Guida Aquino.

