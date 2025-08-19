O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) para Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.

Os veículos, adquiridos via PAC após articulação do parlamentar com o Ministério da Saúde, devem ampliar o acesso à saúde bucal em áreas afastadas.

— São milhares de pessoas sem acesso regular a um dentista, e isso precisa mudar. A saúde deve estar onde o povo está – afirmou Petecão.

Até dezembro, outros oito municípios também serão contemplados: Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus.

— O ministro Alexandre Padilha já nos sinalizou que pretende entregar mais oito unidades até o fim do ano. É o reconhecimento da importância de se interiorizar os serviços de saúde, e um reflexo de nosso esforço em manter o Acre no radar das políticas públicas do governo federal, destacou o senador.

As prefeituras serão responsáveis pelos atendimentos, previstos para iniciar já em setembro.

(oea com info do gab do senador)