MP – Sena Madureira, um dos municípios mais afetados por queimadas no Acre, terá reforço de serviços para enfrentar incêndios urbanos e rurais. O Ministério Público do Acre (MPAC) solicitou ações concretas, incluindo a formação da Brigada Municipal de Incêndio, fiscalização intensificada, monitoramento de propriedades rurais e campanhas de educação ambiental.

O município tem 10 dias úteis para responder à recomendação e 30 dias para apresentar um plano detalhado. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ibama atuarão em conjunto, garantindo uma resposta rápida e coordenada.

(…)

BPM de 176… “Miss Independent” da Kelly Clarkson🎶