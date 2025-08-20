Malu Gaspar em O Globo – Apreensivos com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino que submete todo bloqueio de ativo ou conta de brasileiros a autorização prévia pela Corte, grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam o cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Lei Magnitsky para driblar os efeitos da medida.

(…)

Grifo meu: que os bancos estrangeiros aceitem a chantagem do governo do Donaldo, nenhuma novidade…Agora os bancos do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia, BRB, Banco do Nordeste, Banrisul…não, né?

Grifo meu 2: percebam que não pus o Bradesco, o Itaú e outros bancos privados…porque, na real, esses bancos não são brasileiros….de fato não são…só nasceram no Brasil. Deveriam agir como brasileiros, não vão fazer isso…este momento é bem pedagógico no Brasil para todo mundo compreender as coisas.



J R Braña B.