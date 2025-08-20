O governo federal apresentou ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), presidido por Dilma Rousseff, o projeto para construir o primeiro hospital inteligente do SUS, em São Paulo, no complexo do Hospital das Clínicas da USP.

O pedido de financiamento, de US$ 320 milhões(R$ 1,5 Bi), já foi aprovado pela Cofiex e aguarda análise da instituição.

O Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil) reunirá avanços em inteligência artificial, telessaúde, automação hospitalar e integração digital, com foco em eficiência, sustentabilidade e atendimento humanizado. Inspirado em experiências da China, o centro será referência em saúde digital, ensino e pesquisa, com cooperação internacional entre países do BRICS.

Além do hospital, o projeto prevê a criação de uma rede de UTIs inteligentes em hospitais do SUS em todo o país, começando por dez unidades.

O objetivo é modernizar a infraestrutura, reduzir tempo de internação e ampliar a resolutividade do atendimento, integrando tecnologia, inovação e cuidado especializado.

(oea com info do Ministério da Saúde)