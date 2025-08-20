Povo Noke Koi — autodenominados “gente verdadeira” e historicamente chamados de Katukina — vive nas Terras Indígenas do Rio Gregório e do Rio Campinas e reivindica políticas de moradia que respeitem sua cultura e conexão com a floresta.

O MPF exigiu que o Acre, o município de Tarauacá e o Ministério das Cidades apresentem, em 60 dias, um plano de moradias para 63 famílias, com custo estimado de R$ 226 mil por casa — acima do subsídio do Minha Casa Minha Vida Rural, que cobre R$ 75 mil, deixando um déficit de R$ 7,5 milhões ainda não providenciado.

O procurador Luidgi Merlo classificou a situação como “omissão inconstitucional” e deu 15 dias para resposta, enquanto o povo Noke Koi segue sem acesso a um direito básico: moradia digna.

