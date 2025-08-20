GdA – O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu a recuperação de 100 quilômetros de ramais no projeto de assentamento (PA) Oriente, localizado na Estrada Transacreana, em Rio Branco. As obras garantem acesso seguro ao município de Sena Madureira e facilitam a circulação de moradores e o escoamento da produção agrícola.

Grifo meu: é a política do enxuga gelo…todo ano essa lorota que consome milhões à-toa e não resolve nada em definitivo…esse modelo patrol todo ano faliu…obsoleto…ciência zero!



J R Braña B.