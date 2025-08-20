Caio Temponi, 17 anos, acumula 18 aprovações em vestibulares e concursos.

Ganhou destaque aos 12 anos ao ser aprovado em 1º lugar na EPCAR, um dos processos mais concorridos do país.

Desde então, conquistou aprovações em Medicina e Direito na UFRRJ e hoje cursa Matemática e Direito na UFJF, planejando mestrado em Harvard.

Em 2024, foi reconhecido na categoria ‘Inteligência e memória – QI’ no Global Child Prodigy Awards, em Londres.

Agora, foi selecionado para o Programa de Bolsas Líderes Estudar, da Fundação Estudar, que oferece até 90% de apoio financeiro e conexão a uma rede de líderes em diversos setores.

Para Caio, a conquista representa a chance de refletir sobre sua trajetória e ampliar seus horizontes.

Sobre Caio Temponi

(oea com info da MF Press Global)