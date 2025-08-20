Quarta-feira, 20 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.089

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 153 de 19 de Agosto de 2025

Art. 1º Ficam criados os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 125/2025

Art. 1º – Designar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Permanente,

sob a presidência da Servidora Sionilda Gadelha Barbosa, realizar apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 001.2025, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso

dos trabalhos.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

-Empresa FRANCISCO ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS-ME

– montante de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente a locação de imóvel para Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Sena Madureira/AC;

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2025

PROCESSO ADM Nº 3799/2025

VENCEDOR: 3F LTDA

CNPJ: 23.484.444/0001-45

VALOR: R$ 3.297,00 (três mil e duzentos e noventa e sete reais)

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

-Empresa LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNOSTICA IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO LTDA

-Montante de R$ 129.127,42 (cento e vinte e nove

mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos utilizados na unidade básica de Saúde (UBS)

do município de Sena Madureira/AC;

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN)

adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan, tendo por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional e, assegurar a realização progressiva do direito humano à alimentação adequada

TERMO DE COMPROMISSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL

DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

visando aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan, declara O compromisso de elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no prazo de até 12 meses

(…)

