Anvisa

A agência determinou a interdição cautelar e a proibição da venda e importação de radiofármacos das empresas Theia Nuclear e Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda.

Todos os lotes de MDP, Fitato de Sódio, DTPA e DMSA foram atingidos pela medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18). Segundo a Anvisa, os produtos eram comercializados sem registro.

A decisão é preventiva e temporária, mas impede a circulação até a regularização. Pela Lei 6.360/1976, medicamentos só podem ser vendidos com autorização do Ministério da Saúde. O setor de radiofármacos também deve cumprir as regras da RDC 567/2021, prorrogada pela RDC 968/2025.

Leia a resolução no DOU

