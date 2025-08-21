Valor – O Banco do Brasil bloqueou um cartão de crédito de bandeira americana do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em função das sanções da Lei Magnitsky, segundo apurou o Valor. Não está clara qual a bandeira, mas a ele teria sido oferecido um novo cartão Elo, já que a bandeira brasileira (controlada por BB, Bradesco e Caixa)

Grifo meu: um país soberano precisa ter seu sistema financeiro independente/imune de qualquer ação unilateral de outra nação…o Brasil precisa pensar nisso…porque essa medida da Lei Magnitsky contra o ministro do STF é uma vergonha(porque o ministro não se enquadra nos critérios dos objetivos da Lei estadunidense), como disse e pediu a anulação, um deputado do partido Democratas nos EUA.

Grifo meu 2: bandeira Elo é brasileira..um cartão dessa bandeira teria sido oferecido pelo BB ao ministro do STF.



J R Braña B.