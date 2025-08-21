oestadoacre, com base em informações da FSP, dá destaque a um evento militar inédito dos EUA que previa a visita do Chefe do Comando do Sul, um estadunidense – à base do Exército no Acre.

Os Estados Unidos cancelaram um evento que fariam com a Força Aérea Brasileira e sinalizaram que também não devem participar da principal operação da Marinha, a Formosa.

Parte do governo Lula é contra dar seguimento a essa operação com os Estados Unidos no momento em que o presidente Donaldo aplica sanções tarifárias descabidas contra o Brasil.

O afastamento preocupa a Defesa brasileira, segundo a FSP, que vê risco no setor estratégico de cooperação militar em meio à crise entre os dois países.

Apesar do distanciamento, segue o jornal paulista, o que mais chama atenção é o pedido de Washington para que o almirante Alvin Holsey de suas forças armadas visitasse a base do Exército em Rio Branco, no Acre – algo inédito e considerado estranho por oficiais, já que nunca ocorreu movimentação desse porte na região.

O gesto estadunidense é interpretado como parte da disputa de influência sobre o Brasil, que vem estreitando relações militares com a China.

Lembra da Ferrovia Bioceânica, um acordo China-Brasil-Peru que está saindo do papel?

Em tempo: o almirante Alvin Holsey é o primeiro oficial negro a chefiar o Comando Sul das Forças Armadas dos EUA.

Em tempo 2: não tem nada a ver mesmo o Brasil, neste momento, realizar operação militar conjunta com os EUA, como a programada cancelada/adiada no sertão de Pernambuco para este mês.

Em tempo 3: um amigo do Rio de Janeiro, que me alertou há pouco sobre a matéria da Folha, fez lembrar o que publicamos ontem aqui…A direita ganhou o Congresso na Bolívia e dois candidatos dela vão balotaje(segundo turno)…a esquerda está fora…



J R Braña B.