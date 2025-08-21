Ingrid Andrade/GdA

Pela primeira vez, o Acre descarta oficialmente documentos públicos sem valor legal ou administrativo, seguindo a Tabela de Temporalidade do Decreto nº 11.567/2024.

A ação, liderada pela Secretaria de Obras Públicas, preserva apenas arquivos históricos ou permanentes. O objetivo é reduzir a burocracia, organizar acervos e economizar recursos públicos, ao mesmo tempo, em que promove sustentabilidade.

Segundo a Secretaria de Administração, a iniciativa marca um avanço na modernização da gestão documental e reforça a transparência no serviço público.

