O projeto de extensão Floresta em Evidência, promovido pela Ufac em parceria com o Ifac e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, segue até hoje, 21, e reúne estudantes do campus Transacreana.
A iniciativa oferece minicursos teóricos e práticos sobre coleta, identificação e preservação de espécies botânicas, fortalecendo a pesquisa científica e a valorização da biodiversidade amazônica.
Entre as atividades, estão a palestra “Justiça Climática e Produção Acadêmica na Amazônia” e a etapa prática do minicurso “Coleta e Herborização” no Parque Zoobotânico, que abriga mais de 400 espécies de animais e 340 espécies florestais nativas.
