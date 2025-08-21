Estado de Minas(EM) – Ministro Alexandre de Moraes declarou em entrevista que acredita que ‘nem será necessária ação judicial para reverter [as sanções]’ contra ele.

— Trump vai reverter sanções quando receber as informações corretas’

Alvo de sanções dos EUA, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse acreditar que o governo dos EUA irá reverter as medidas impostas contra ele.

A declaração foi dada numa entrevista à agência de notícias Reuters publicada na quarta-feira (20/8).

— Uma vez que as informações corretas forem repassadas, como está sendo feito agora, e a documentação chegue às autoridades norte-americanas, acredito que nem será necessária ação judicial para reverter [as sanções]. Acredito que o próprio Poder Executivo dos EUA, o presidente, vai revertê-las – declarou Moraes.

(…)

Grifo meu: o ministro sabe que as sanções contra ele dividiu o governo de Donaldo….a própria Reuters revelou isso….nem todo o alto escalão estadunidense foi a favor da sanção, porque sabe que o ministro do STF não se encaixa nos critérios…a Lei Magnitsky, como seu co-autor deputado democrata Jim McGoven já disse, não se aplica a Alexandre de Moraes e foi tomada por questões ideológicas para pressionar pela anistia do inelegível Bolsonaro, que deverá ser sentenciado em setembro.

Grifo meu 2: o mesmo vale para o tarifaço contra o Brasil…não há motivo…não já, já….mas coisas vão se ajustar daqui um tempo.



J R Braña B.