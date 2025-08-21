Aqui, segundo uma pesquisa que saiu esses dias, mais de 60% são bolsonaristas…
Um delírio social.
Que já virou patologia…
Contra patologias, só a ciência…
Neste caso, a ciência política.
J R Braña B.
