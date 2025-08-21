INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu cautelarmente o contrato com a empresa Crefisa S.A., vencedora em 25 dos 26 lotes do Pregão Eletrônico de 2024 para pagamento de benefícios.

A medida foi tomada após denúncias encaminhadas por Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e beneficiários, que relataram atrasos, recusas de pagamento, coação para abertura de contas, portabilidades não autorizadas e falta de estrutura adequada nas agências.

A suspensão vale para novos pagamentos e busca interromper as irregularidades identificadas. O INSS reforçou que não admite práticas que prejudiquem os segurados e manterá a fiscalização sobre os bancos parceiros.

