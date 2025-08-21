A Câmara dos Deputados aprovou hoje o requerimento de urgência do projeto que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais…

Proposta do governo Lula tem que ser aprovada neste semestre para valer a partir de 1 de janeiro de 2026…

Na prática, todos que ganharem de 2 salários mínimos até R$ 5 mil terão um aumento de salário em 2026, no final de janeiro….quem recebe até 2 SM já está isento.

Melhorar a vida do povo é o que interessa…

E mais: hora de virar a página….Bolsonaro e sua banda é de responsabilidade da polícia e da justiça.



J R Braña B.