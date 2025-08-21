Eduardo Moreira, do ICL, entrega manifesto que pede justiça social, tributária e transparência com assinaturas de quase 500 mil pessoas ao presidente Lula.
Eduardo Moreira, do ICL, entrega manifesto que pede justiça social, tributária e transparência com assinaturas de quase 500 mil pessoas ao presidente Lula.
Aruanda (1960) - Linduarte Noronha, mostra a vida de uma comunidade negra no sertão da Paraíba. Bom Cine. (...)
Oitavas da sul-americana.
O que é filosofia?, qual o papel do filósofo?, como o pensamento pode transformar a vida? Bom cine.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.