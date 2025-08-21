Em áudio revelado pela PF, Bolsonaro pede orientação a advogado ligado a Trump sobre como reagir ao “tarifaço” e elogia ex-presidente dos EUA – no G1

(…)

Elogia e agradece o presidente de outra nação por impor uma tarifa de 50% para os produtos que o Brasil vende aos EUA.

Não há dúvida.

O ex-presidente quer apenas se livrar dos processos e dos crimes de que é acusado.

Pouco se importa com as sanções do império de Donaldo contra o Brasil.

Em qualquer país do mundo, para citar só esses (EUA, China, Cuba, Rússia, Irã) uma pessoa com essa postura de traição – sofreria as pesadas consequências da lei.

Aqui….talvez nem aconteça nada….

Mas é possível que aconteça.

Relembre…

J R Braña B.