O que vale para Francisco deve também valer para Chico…

— Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos EUA têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos EUA em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro, tem poder para anular a Primeira Emenda. Ponto final – diz o post no X da Embaixada dos EUA.

(…)

Grifo meu: os EUA estão corretos em relação a sua soberania…e o mesmo vale para o Brasil. Que também não aceita a intromissão de governos estrangeiros nos assuntos e nos problemas locais…nossos problemas devem ser revolvidos aqui sem o bedelho de ninguém de fora…simples assim.

J R Braña B.