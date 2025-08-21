GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA SEE Nº 2159, DE 20 DE AGOSTO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, nomeado por
meio do Decreto nº 11-P, de 1° de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial
do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ANTONIA ELIVANIA LIRA LOPES, matrícula
9443061-1, para exercer a função de Secretária Escolar, na Escola Instituto
Santa Juliana, tipificação D, no município de Sena Madureira.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar a
partir de 04 de agosto de 2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação e Cultura
Decreto nº 11-P/2023
Em tempo: ….indicação política, como se vê…
Em tempo 2: esse Instituto Santa Juliana atual só é o nome(anexo)…nada a ver com o antigo, cujo prédio está em ruínas.
