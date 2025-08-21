GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA SEE Nº 2159, DE 20 DE AGOSTO DE 2025

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, nomeado por

meio do Decreto nº 11-P, de 1° de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial

do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:



Art. 1º DESIGNAR a servidora ANTONIA ELIVANIA LIRA LOPES, matrícula

9443061-1, para exercer a função de Secretária Escolar, na Escola Instituto

Santa Juliana, tipificação D, no município de Sena Madureira.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar a

partir de 04 de agosto de 2025.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Decreto nº 11-P/2023

Em tempo: ….indicação política, como se vê…

Em tempo 2: esse Instituto Santa Juliana atual só é o nome(anexo)…nada a ver com o antigo, cujo prédio está em ruínas.



