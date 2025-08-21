Um brasileiro que ganha apenas o salário mínimo de R$ 1.525,00 e tivesse condições de recebê-lo todos os meses até alcançar a expectativa média de vida no país (76 anos), somaria ao fim da vida cerca de R$ 1,4 milhão.

Isso se começasse a receber desde o nascimento, e não é assim, a gente sabe..

Agora compare: em apenas um ano, alguém que movimenta R$ 30,5 milhões recebeu o equivalente ao trabalho de 21 vidas inteiras de quem sobrevive com o mínimo.

É o caso do ex-presidente, que é conhecido por nunca ter trabalhado na vida…em nenhuma empresa, nada…foi do Exército e de lá foi expulso por ameaças terroristas de explodir bombas no Rio de Janeiro.

Esses 30 milhões movimentado por Bolsonaro é um tapa na cara da classe trabalhadora do Brasil.

É a matemática da injustiça.



J R Braña B.