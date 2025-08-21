Zero novidade.

Desde o início, Socorro Nery mostrou que, dessa atual bancada – a pior do Acre em todos os tempos – seria a única a exercer um mandato com alguma dignidade política na câmara dos deputados.

Somando-se ainda dois terços do Senado, completa-se a bancada mais reacionária, atrasada politicamente – além de incompetente – da história dos ‘representantes’ do Acre.

Não é à toa que a patologia pandêmica tomou conta de grande parte do antigo país de Galvez, que certamente teria vergonha de seus sucedâneos.

Vamos ver se em 2026 as coisas melhoram…



J R Braña B.