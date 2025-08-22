O Ministério da Cultura voltou!!!
R$ 57 milhões ao Acre até 2028 por meio do InfraCultura.
O estado é um dos cinco primeiros a aderir à política que requalifica infraestrutura cultural. (GdA)
A assinatura do Termo de Compromisso em Bonito (MS) formalizou a parceria entre a ministra Margareth Menezes e o GdA, representado pelo presidente da FEM, Minoru Kinpara.
E viva a maior política cultural da história do Brasil!!!
Ministério da Cultura que foi extinto no governo passado, lembram?
(…)
Kompa do Haiti… “Haiti Chérie”🎶