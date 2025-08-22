O Ministério da Cultura voltou!!!

R$ 57 milhões ao Acre até 2028 por meio do InfraCultura.

O estado é um dos cinco primeiros a aderir à política que requalifica infraestrutura cultural. (GdA)

A assinatura do Termo de Compromisso em Bonito (MS) formalizou a parceria entre a ministra Margareth Menezes e o GdA, representado pelo presidente da FEM, Minoru Kinpara.

E viva a maior política cultural da história do Brasil!!!

Ministério da Cultura que foi extinto no governo passado, lembram?

(…)

Kompa do Haiti… “Haiti Chérie”🎶