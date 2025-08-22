Os gestores públicos e as instituições de ensino deveriam conhecer melhor a história do Alexandre. O programador, de 23 anos, recentemente deixou uma empresa da área tecnológica para trabalhar em outra, de soluções digitais e inteligência artificial, com um salário 50% maior. Essa ascensão aconteceu após o jovem concluir um curso de tecnólogo, com dois anos de duração.

Mas o que o poder público e a academia têm a ver com o Alexandre?

Tudo. Na empresa de inteligência artificial onde ele atua, existem cerca de 100 vagas abertas. Entretanto, não há profissionais qualificados para ocupá-las.

Esse retrato não é isolado. No Brasil, milhares de postos em tecnologia permanecem sem preenchimento. O chamado “apagão tecnológico” preocupa cada vez mais, sobretudo porque empresas e cidadãos dependem de soluções digitais para funcionar, produzir e se comunicar. Hoje, o país forma cerca de 53 mil profissionais por ano na área de tecnologia, mas a demanda do mercado ultrapassa 159 mil — uma lacuna superior a 100%. Estima-se que já exista um déficit acumulado de quase 800 mil profissionais.

Num cenário global de mudanças aceleradas, dominar tecnologias de informação e comunicação deixou de ser diferencial para se tornar condição de sobrevivência. Profissões tradicionais perdem espaço: entre 2020 e 2023, a participação de ocupações em declínio caiu de 15,4% para 9% da força de trabalho mundial, enquanto as funções ligadas a tecnologia saltaram de 7,7% para 13,5%.