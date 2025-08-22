Em Lima, o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) foi o único brasileiro a receber o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER).

A homenagem, concedida durante a Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025, reconhece sua atuação na promoção da integração comercial, econômica e social entre os dois países.

— Receber essa homenagem é um motivo de honra e gratidão. Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo. Nossas regiões são abençoadas por riquezas naturais, culturais e humanas, se soubermos valorizá-las teremos a chave para transformar a economia, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas – disse o parlamentar

Gonzaga expressou sua gratidão e reafirmou seu compromisso em gerar oportunidades para o povo acreano. Em seu discurso, ele destacou a importância de projetos como a construção da rodovia entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e a retomada de voos diretos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul para cidades peruanas, visando fortalecer o comércio bilateral e o desenvolvimento regional.

— Tenho defendido juntamente com autoridades e parceiros projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral – destacou Luiz Gonzaga.

(oea com info da Aleac)