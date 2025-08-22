Somente hoje foi publicado no D.O a criação da Comissão Organizadora da Exposena 2025.
Um mês para a festa acontecer.
Vai dar tempo?
Muita coisa precisa ser feita, organizada, programada, acertada…
É o primeiro ano da Exposena do prefeito Gehlen.
É preciso pessoas com experiência para tocar a organização…
Dudé, sommelier em Expoacre – foi chamado para ajudar na última…
Agora foi convocado pela prefeitura de Xapuri…
A Exposena deve inovar…
E uma sugestão: a prefeitura de Sena poderia pensar num Grande São João em Sena, no mês de julho…
É a nossa cultura…forró, baião, comidas típicas, artesantos etc…e ampliar com a participação de municípios próximos…Feijó, MU, TK, e até Rio Branco…
Mas voltando à Exposena…
O tempo tá curto…
J R Braña B.