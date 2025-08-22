Somente hoje foi publicado no D.O a criação da Comissão Organizadora da Exposena 2025.

Um mês para a festa acontecer.

Vai dar tempo?

Muita coisa precisa ser feita, organizada, programada, acertada…

É o primeiro ano da Exposena do prefeito Gehlen.

É preciso pessoas com experiência para tocar a organização…

Dudé, sommelier em Expoacre – foi chamado para ajudar na última…

Agora foi convocado pela prefeitura de Xapuri…

A Exposena deve inovar…

E uma sugestão: a prefeitura de Sena poderia pensar num Grande São João em Sena, no mês de julho…

É a nossa cultura…forró, baião, comidas típicas, artesantos etc…e ampliar com a participação de municípios próximos…Feijó, MU, TK, e até Rio Branco…

Mas voltando à Exposena…

O tempo tá curto…

J R Braña B.