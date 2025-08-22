Jones Manoel é hoje o mais notável jovem ativista comunista no Brasil.
O pernambucano tem percorrido o país(falta o Acre), ministrando palestras e participando de debates sobre o Brasil em diversos fóruns democráticos.
Jones se tornou uma das figuras que mais cresceram na internet brasileira nos últimos meses,…superando inclusive o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais.
Jones Manoel é uma luz no fim do túnel da juventude e da política do Brasil.
Eu o conheço há pelo menos uns uns 8 anos devido as minhas idas constantes a Recife…
E sua evolução política é inegável.
A Band Recife o entrevistou a respeito das ameaças que sofreu de grupos nazistas esta semana…
J R Braña B.