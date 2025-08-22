AK: Estamos em uma verdadeira batalha para fazer uma nova reabertura parcial em 2026. Mas as verbas prometidas estão atrasadas. Da Petrobras – que prometeu, mas até agora nada fez, do BNDES que foi prometido há algum tempo e que estamos trabalhando muito para viabilizar e de outros em negociação. Faltam mais de R$ 100 milhões para que isso seja uma realidade no ano que vem. Havia uma previsão de que receberíamos parte dos recursos em outubro do ano passado e o restante em março deste ano. Não aconteceu, há muita burocracia, e o tempo vai passando. Os recursos precisam entrar para que possamos nos organizar minimamente. Temos planejadas grandes mostras, que incluem abordar a diversidade cultural das sociedades desde o Egito antigo, Grécia, Roma, e também do Brasil e seus rincões, de quem vive em cada região e o que é importante para seus habitantes do ponto de vista cultural e, naturalmente, do ponto de vista científico. Também haverá um espaço de dinossauros, meteoritos e minerais, que explique a formação desse cantinho do universo que é o nosso planeta Terra, e dentro dele o pedacinho chamado Brasil. Também pretendemos compartilhar a história de contribuição do museu para a sociedade brasileira desde o tempo do Império, da família real portuguesa, com Dom Pedro I, Dom Pedro II e a imperatriz Leopoldina, uma austríaca de nascença, mas brasileira de coração. Outra exposição planejada terá como eixo a ideia de “casa”, mostrando as diferentes casas que o Paço de São Cristóvão foi, como a casa do Império e, antes disso, a casa da família real portuguesa. Também queremos mostrar o que são as moradias dos animais, como a “casa” de uma formiga, de uma abelha, de diversos mamíferos. Também queremos mostrar o local onde a Luzia vivia. Isso tudo com os principais tesouros do museu. Mas só saberemos o que realmente vamos conseguir mostrar quando os recursos chegarem. Como eu disse, o tempo está passando e temos alertado a todos sobre como essa demora vai impactar no produto final.

Queremos inspirar as pessoas a se engajarem na proteção do Museu Nacional. E estamos fazendo das tripas coração para não parar as obras, uma vez que ainda não temos todo o dinheiro prometido

CH: Como têm avançado os trabalhos de restauro de estruturas e do acervo?

AK: Foi feito um trabalho muito importante de tentar resgatar tudo que podia ser recuperado nos escombros resultantes do incêndio. Recebemos um apoio fundamental do governo da Alemanha de um milhão de euros, grande parte destinada ao resgate. Continuamos trabalhando para mostrar algo bacana e, principalmente, cuidar para que uma tragédia dessas não aconteça novamente. Queremos inspirar as pessoas a se engajarem na proteção do Museu Nacional. E estamos fazendo das tripas coração para não parar as obras, uma vez que ainda não temos todo o dinheiro prometido. São dois níveis de restauro. O primeiro é o do palácio, que está em andamento. O que temos de recursos está indo para cimento, tijolo, ferro, restauração de ornatos e pinturas. Mas há um segundo nível de restauro, também muito importante, que é justamente do material expositivo. Estamos restaurando as peças de acervo do Egito, já restauramos vários materiais de plumaria, de fósseis, mas tudo isso tem ficado em segundo plano enquanto tentamos avançar com as obras do Paço de São Cristóvão. Precisamos assegurar que teremos lugar para expor as peças e, claro, precisamos dos recursos.

CH: O meteorito Bendegó se tornou um símbolo da resistência do museu após a tragédia e foi recolocado logo na entrada. O que se mantém da memória e das marcas da tragédia de 2018?

AK: Ainda há paredes queimadas visíveis. Planejamos uma exposição do maravilhoso Vik Muniz para a próxima reabertura em 2026, com a interpretação dele sobre o Museu Nacional, abordando a tragédia. Essa deve ser inaugurada na Sala das Vigas, o antigo auditório do museu chamado de Roquette Pinto. Foi ali que começou o incêndio. Importante relembrar que antes essa área era descoberta, com um vão muito grande, e queremos recuperar a sua configuração do passado. Mas as vigas retorcidas, lembrando a violência do fogo, serão mantidas. Não é para transformar o local em um velório, com pessoas chorando. A ideia é mostrar a força do fogo, mas também a força do museu e a força das pessoas que apoiam o museu e conseguiram a sua recuperação.

CH: Como anda a recomposição do crânio de Luzia, o fóssil mais antigo da América Latina e que chegou a ser dado como perdido no incêndio?

AK: Depois da tragédia, eu estava numa reunião em Brasília quando me ligaram e disseram: “Encontramos a Luzia”. Ainda me lembro, foi emocionante. Luzia foi recuperada graças ao excepcional trabalho de resgate liderado pela equipe do Museu Nacional, com o apoio financeiro do governo alemão e do MEC. Mas ela ainda precisa de restauros, e para isso precisamos de mais recursos. Não há museu sem Luzia. No momento, porém, os recursos disponíveis estão sendo direcionados à reconstrução do Palácio. E estão acabando.

CH: Haverá alguma área dedicada aos itens que se foram com as chamas?

AK: Planejamos mostrar em uma das exposições o material recuperado do museu exatamente nas condições em que foi resgatado. Temos uma área de antropologia biológica, que mexe com esqueletos humanos, e um dos armários, parcialmente destruído, ainda tem material lá. Vamos mostrá-lo assim como ele está. São as evidências daquela tragédia. Além da Sala das Vigas, pretendemos instalar estruturas de vidro nas áreas de arqueologia para que as pessoas caminhem pelas descobertas realizadas durante o trabalho de reconstrução. Até um piso do tempo de João VI foi encontrado. Emocionante, não?

CH: E as famosas múmias do museu?