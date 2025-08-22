Leia essa pérola…desse empresário herdeiro…hoje no ac.

— O Acre convive há décadas com um modelo econômico sustentado majoritariamente pelo setor público e pelo chamado contracheque. (…)…é urgente virar a chave do assistencialismo (…)

(…)

Grifo meu: o maior assistencialismo é para empresas, as privilegiadas do Acre…todo ano o GdA e a prefeitura da capital presenteiam com vários Bolsas Famílias essa media de empresários do Acre…não os pequenos, que precisam, mas esses sabidos que comandam os sindicatos patronais…

Grifo meu 2: no plano federal é a mesma coisa. O maior Bolsa família é para os bancos e o agro….mas quem sustenta de verdade a economia brasileira é o contracheque dos trabalhadores e suas famílias.

Grifo meu 3: qual o mérito de empresário herdeiro?



J R Braña B.