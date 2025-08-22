D.O desta sexta está recheado de publicações de Sena Madurera…
Os assuntos:
Câmara Municipal
✔Câmara nomeia novas assessoras em cargos comissionados
Educação
✔Lei altera tabela de vencimentos de diretores e coordenadores da Educação em Sena
ExpoSena 2025
✔Prefeitura cria comissão organizadora da ExpoSena 2025
✔Licitação aberta para estrutura e serviços da ExpoSena
Saúde
✔Três servidores recebem Funções Gratificadas na Saúde Municipal
✔Prefeitura revoga FG concedida a servidor da Saúde
Meio ambiente
✔Município firma termo de doação com Funbio para ações ambientais
22 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.091
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
RESOLUÇÃO Nº 059/2025
Art. 1º NOMEAR, a senhora THAUANY LIMA DA SILVA – CPF sob o nº 047.033.472-02, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Taquigrafia Legislativo, referência: CC-02, da Câmara Municipal de Sena Madureira – AC, a contar do dia 20 de agosto de 2025.
RESOLUÇÃO Nº 060/2025
Art. 1º NOMEAR, a senhora SARAH KEMELY MORAES DE LIMA – CPF sob o nº 044.987.112-62, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, referência: CC-01, da Câmara Municipal de Sena Madureira – AC, a contar do dia 20 de agosto de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
LEI Nº 917/2025 DE 20 DE AGOSTO DE 2025
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 641/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A TABELA DE VENCIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA DIRETOR E COORDENADORES DE ENSINO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
DECRETO Nº 154 de 20 de Agosto de 2025
Dispõe sobre a criação do sobre a criação da comissão organizadora da Exposena
2025 e dá outras providências
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 126/2025
Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 8, ao Senhor Michel Vilas Boas
da Costa, CPF – 618.278.352-49, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 127/2025
Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 7, ao Senhor André da Silva Carvalho Neto, CPF – 716.334.722-72, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 127/2025
Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 7, a Senhora Maria Sandra de
Souza Rego, CPF – 794.760.822-91, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 132/2025
Art. 1º – REVOGAR, a PORTARIA/PMSM/GAB/PREF. Nº 10/2025, que concedeu
Função Gratificada, referência 9, ao Senhor José Douglas Araujo de Farias, CPF nº 591.212.544-00
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 077/2025
que entre si celebram O FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO, E O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de infraestrutura e prestação de serviços técnicos necessários à realização da ExpoSena, conforme
condições estabelecidas especificadas no termo de referência
