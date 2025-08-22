D.O desta sexta está recheado de publicações de Sena Madurera…

Os assuntos:

Câmara Municipal

✔Câmara nomeia novas assessoras em cargos comissionados

Educação

✔Lei altera tabela de vencimentos de diretores e coordenadores da Educação em Sena

ExpoSena 2025

✔Prefeitura cria comissão organizadora da ExpoSena 2025

✔Licitação aberta para estrutura e serviços da ExpoSena

Saúde

✔Três servidores recebem Funções Gratificadas na Saúde Municipal

✔Prefeitura revoga FG concedida a servidor da Saúde

Meio ambiente

✔Município firma termo de doação com Funbio para ações ambientais

(…)

22 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.091



CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

RESOLUÇÃO Nº 059/2025

Art. 1º NOMEAR, a senhora THAUANY LIMA DA SILVA – CPF sob o nº 047.033.472-02, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Taquigrafia Legislativo, referência: CC-02, da Câmara Municipal de Sena Madureira – AC, a contar do dia 20 de agosto de 2025.

RESOLUÇÃO Nº 060/2025

Art. 1º NOMEAR, a senhora SARAH KEMELY MORAES DE LIMA – CPF sob o nº 044.987.112-62, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, referência: CC-01, da Câmara Municipal de Sena Madureira – AC, a contar do dia 20 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

LEI Nº 917/2025 DE 20 DE AGOSTO DE 2025

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 641/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A TABELA DE VENCIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA DIRETOR E COORDENADORES DE ENSINO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

DECRETO Nº 154 de 20 de Agosto de 2025

Dispõe sobre a criação do sobre a criação da comissão organizadora da Exposena

2025 e dá outras providências

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 126/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 8, ao Senhor Michel Vilas Boas

da Costa, CPF – 618.278.352-49, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 127/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 7, ao Senhor André da Silva Carvalho Neto, CPF – 716.334.722-72, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 127/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 7, a Senhora Maria Sandra de

Souza Rego, CPF – 794.760.822-91, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 132/2025

Art. 1º – REVOGAR, a PORTARIA/PMSM/GAB/PREF. Nº 10/2025, que concedeu

Função Gratificada, referência 9, ao Senhor José Douglas Araujo de Farias, CPF nº 591.212.544-00

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 077/2025

que entre si celebram O FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO, E O MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de infraestrutura e prestação de serviços técnicos necessários à realização da ExpoSena, conforme

condições estabelecidas especificadas no termo de referência

(…)

◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui