Mensagens descobertas pela Polícia Federal expõem as mazelas internas do bolsonarismo e a hipocrisia que sustenta seu discurso.

Entre Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), os registros mostram insultos e rancor, enquanto aliados históricos, como o pastor Silas Malafaia, criticam duramente o deputado.

O lema propagado por anos — “Deus, pátria e família” — aparece nas redes e palanques como mantra, mas nos bastidores se transforma em disputa de interesses, arrogância e conflitos pessoais.

O período mais sombrio da política brasileira, marcado por autoritarismo, manipulação religiosa e polarização extrema, caminha para seu ocaso.

A derrota da extrema-direita nas urnas e a eminente prisão do ex-presidente sinalizam uma nova fase: a política brasileira começa a abrir espaço para disputas mais equilibradas, ainda que ideologicamente acirradas, e para a reconstrução de uma narrativa de governança e diálogo.

Enquanto o ciclo sombrio não se encerra totalmente, seus efeitos sobre a sociedade e a democracia permanecem, mas o fim desse capítulo, cada vez mais próximo, oferece ao país a chance de virar a página e olhar para um futuro político menos dominado por radicalismos e hipocrisias de bastidores.

