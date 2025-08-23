Vídeo do “chá revelação de traição” no Rio Grande do Sul não será excluído da internet.

O juiz João Gilberto Engelmann, da Vara Judicial de Ibirubá, negou o pedido de um morador de Quinze de novembro/RS para retirar o conteúdo das redes.

Gravado em 9 de julho pela própria esposa durante um evento familiar, o vídeo viralizou e expôs supostas traições do homem, alcançando milhões de acessos em poucos dias.

Na ação, ele solicitava a remoção de vídeos, fotos, áudios, memes e montagens sobre o caso.

A Justiça, no entanto, destacou que a repercussão massiva impossibilita eliminar totalmente o material já compartilhado em escala global.

Em nota enviada por meio da defesa se posicionando sobre o vídeo, Rafael reconheceu seus erros e pediu empatia:

“Estou aqui para assumir as consequências e as responsabilidades pelos meus atos. Mas peço, do fundo do coração, que todos tenham um pouco mais de consciência. Enquanto muitos riem da situação, fazem piadas e criam memes, outras pessoas estão passando por momentos extremamente dolorosos.”

