O prêmio da Mega-Sena de hoje é de R$ 28 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Em qualquer lotérica ou pelo site/app da Caixa.
(…)
Som do Líbano…🎶
O prêmio da Mega-Sena de hoje é de R$ 28 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Em qualquer lotérica ou pelo site/app da Caixa.
(…)
Leia essa pérola...desse empresário herdeiro...hoje no ac. — O Acre convive há décadas com um modelo econômico sustentado majoritariamente pelo...
G1 - A declaração final da cúpula de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) realizada na Colômbia...
Somente hoje foi publicado no D.O a criação da Comissão Organizadora da Exposena 2025. Um mês para a festa acontecer....
Em Lima, o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) foi o único brasileiro a receber o prêmio anual da Câmara de...
Ufac O projeto de extensão Floresta em Evidência, promovido pela Ufac em parceria com o Ifac e o Jardim Botânico...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.