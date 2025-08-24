My friend navegante.

Entre quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo ‘Bolsonaro, ladrão’ na rede social X, segundo dados do Estadão.

Foram 50 operações atípicas envolvendo Bolsonaro, Michelle e Eduardo, totalizando R$ 30 milhões em movimentações entre março de 2023 e junho de 2024, segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Entre os destaques das transações, transferências milionárias para os Estados Unidos e gastos de R$ 6,6 milhões com escritórios de advocacia chamaram atenção da Polícia Federal.

